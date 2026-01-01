8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Золотая осень Поленов Василий

Aртикул 16613C Поленов Василий
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 34.2x21.2 см

  • Картина "Золотая осень" Поленова: красота и теплота русской осени

    "Золотая осень" была написана в 1878 году и является ярким примером русской реалистической живописи. Картина изображает осенний пейзаж с яркими красками, олицетворяющими красоту и преображение природы в это время года. Художник передал на полотне все оттенки осенней палитры – от золотистых и оранжевых до красных и коричневых цветов, создавая ощущение тепла и уюта.

    В центре картины находится маленький домик, окруженный деревьями и кустарниками. Поленов смело играет с перспективой и глубиной поля, создавая ощущение простора и бесконечности. Вдали виднеется река, которая добавляет картине динамики и движения.

    Но главная особенность "Золотой осени" – это ее атмосфера. Художник умело передает настроение осени, ее тихую меланхолию и спокойствие. Мы видим, как листья падают с деревьев, создавая ковер из золотистых пятен на земле. Вся картина пронизана ощущением умиротворения и гармонии с природой. Василий Поленов был мастером своего дела и "Золотая осень" – это одна из его лучших работ. Картина является воплощением его мастерства и его взгляда на мир природы. Она стала символом русской природы и красоты русской осени.

    Сегодня "Золотая осень" Василия Поленова находится в Государственной Третьяковской галерее в Москве и продолжает восхищать посетителей своей красотой. Картина олицетворяет величие и великолепие русской природы, ее богатства и разнообразия. Она напоминает нам о том, что природа – это наша главная ценность и что каждое время года имеет свою уникальную красоту. "Золотая осень" Василия Поленова – это напоминание о том, что великое и прекрасное может быть найдено прямо перед нами, если мы научимся смотреть и видеть.

    В нашей компании Вы можете заказать картину "Золотая осень" по цене от 530 руб. Купить репродукцию картины "Золотая осень" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц. Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

