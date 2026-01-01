8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Заросший пруд Поленов Василий

Aртикул 64250C Поленов Василий
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 32.2x21.2 см

  • Картина «Заросший пруд» (1879) является одним из ярких произведений русского художника Василия Дмитриевича Поленова. Она была создана в период, когда художник находился под влиянием французской живописи и импрессионизма, но при этом сохранял верность традициям реализма и русской пейзажной школы. Работа демонстрирует глубокую любовь автора к природе, его стремление запечатлеть её поэтическую красоту и гармонию. На полотне изображён небольшой пруд, почти полностью скрытый густой растительностью. Вода отражает окружающий пейзаж: деревья, кустарники, небо. В центре композиции — заросли камыша, тростника и других водных растений, которые создают ощущение дикой, нетронутой природы. На заднем плане виднеются деревья, а через их листву пробиваются лучи света, добавляя сцене мягкость и воздушность. Поленов мастерски передал игру света и тени, а также текстуру воды, которая кажется живой благодаря едва заметным ряби и бликам. Пейзаж насыщен деталями, но при этом не перегружен ими: каждая травинка, каждый листок на деревьях выписаны с удивительной точностью.

    Особенности стиля

    1. Импрессионистические элементы: Поленов был одним из первых русских художников, кто применил приёмы импрессионизма в своём творчестве. В «Заросшем пруде» он использует свободные мазки, которые создают ощущение движения воздуха и воды.

    2. Реализм и романтика: Несмотря на влияние западноевропейского искусства, Поленов остаётся верен русской реалистической традиции. Его пейзажи всегда наполнены лиризмом и поэтичностью, что особенно заметно в «Заросшем пруде». Картина словно рассказывает зрителю о тишине и умиротворении загородной жизни.

    3. Цветовая гамма: Художник использовал мягкие, приглушённые тона зелёного, голубого и коричневого, что создаёт ощущение естественности и гармонии с природой. Световые акценты добавляют картине жизненной силы.

    История создания

    Картина была написана во время путешествий Поленова по России, когда он искал вдохновение в сельской местности. Художник часто обращался к теме загородной жизни, изображая старинные усадьбы, парки и водоёмы. «Заросший пруд» стал одной из работ, в которой Поленов сумел соединить свои впечатления от природы с новыми художественными техниками, полученными во время учёбы в Европе.

    Значение картины. «Заросший пруд» — это не просто пейзаж, а философское размышление о времени и природе. Заросший водоём символизирует забытую красоту, ушедшее время и одновременно вечную гармонию природы. Поленов умел видеть поэзию даже в самых простых уголках русской земли, и эта картина стала одним из примеров его уникального взгляда на мир. Сегодня работа находится в собрании Государственной Третьяковской галереи в Москве и считается одной из жемчужин русской пейзажной живописи XIX века.

    Картина «Заросший пруд» Василия Поленова — это образец тонкого понимания природы и мастерства в её изображении. Она восхищает зрителя своей простотой и одновременно глубиной, заставляя задуматься о красоте мира вокруг нас. Поленов сумел создать произведение, которое остаётся актуальным и вдохновляющим для поколений.


