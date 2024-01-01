Картины русских художников | Репродукции русских художников

Выбор картин для декора помещения отражает душу хозяина жилища, общую концепцию заведения, компании. Полотна расставляют важные акценты, разделяют пространство на зоны, улучшают общую ауру. Со вкусом и смыслом подобрать, повесить на стену интересные полотна, не обязательно дорогие оригиналы, означает преобразить, сделать концептуально завершенным даже самый скромный интерьер.

Россия всегда славилась обилием талантов в любом виде искусств, не исключая живопись. Кисти российских художников принадлежат полотна, давно завоевавшие мировое признание. Они всегда занимают достойное место в любом декоративном стиле интерьера.

Древние традиции в русском стиле

Ни с каким другим направлением в дизайне не перепутать русский стиль. Его характерные черты сочетают исконные традиции древних славян, их умение жить в гармонии с природой, аккуратность. Основные темы в декоре: цветочные, растительные орнаменты, православные мотивы.

Сейчас выделяются ответвления от главной линии:

"А ля рус", побывавшее в европейских странах, вобрав в себя некоторые зарубежные трактовки, пришло обратно в Россию.

"Русская изба" выдерживает основные черты исконно славянского жилья. Аскетичность, натуральное дерево, декоративные элементы — всё наполнено глубинным смыслом и содержанием.

"Русский терем" могли позволить себе князья - древнерусы. Убранство более богато. В отделке много сложных узоров, орнаментов. Для украшения стен картины купить следует подороже, в золочёных багетовых рамах.

Кого из русских художников можно порекомендовать для декорирования жилых и нежилых помещений в интерьере русского стиля? Назовём несколько известных имён.

Виктор Васнецов (1848-1926)

Художник из древнего вятского рода Васнецовых, выпускник Вятской духовной семинарии, Императорской Академии Художеств. Виктор Васнецов в своём творчестве прошел несколько этапов: от бытовых к сказочным сюжетам, от передвижников до зарождающегося модерна.

Наиболее интересным для дизайнерского применения представляется былинно-историческое направление, сюжеты народных сказок из коллекции васнецовских картин:

"Витязь на распутье";

"После побоища Игоря Святославовича с половцами";

"Алёнушка";

"Иван-царевич на Сером Волке";

"Богатыри".

Иван (Ованнес) Айвазовский (1817- 1900)

Живописца Айвазовского почитали его современники. Царь Николай I говорил, что он готов купить всё, что напишет Иван Константинович. Художник-маринист изображал море, как никто другой. Из-под его кисти вышло свыше шести тысяч морских пейзажей. Среди поклонников мастера был даже султан Абдул-Азиз. После получения в дар одной из картин Айвазовского он сделал заказ на десять видов Константинополя, Босфора. А выкупил все 30 штук, которые написал мастер.

В любом интерьере, где присутствует морская тематика, уместны произведения крымского мариниста:

"Девятый вал";

"Чёрное море";

"Бриг "Меркурий" после победы над двумя турецкими кораблями встречается с русской эскадрой".

Лучший пейзажист с "лесной" фамилией Шишкин (1832–1898)

Пейзажная живопись сегодня на пике популярности в декорировании жилых и нежилых помещений, невзирая на стиль. Зелёный цвет, милые животные — символы глубинных связей человечества с природой. Созерцание картин Ивана Ивановича Шишкина заменяет прогулки в лесу. Приносит ощущение покоя, уравновешенности. Нам кажется, что можно прижаться к стволу могучих деревьев в сосновом лесу, ощутить густой хвойный аромат. Маленькие неуклюжие мишки, играющие среди стволов, умиляют своей детской непосредственностью, озорством.

Иван Шишкин считается одним из главных представителей реалистического направления в пейзажной живописи. Это настоящий певец земли и дерева, русской природы во всех её проявлениях:

"Среди долины ровныя.1883";

"Лес зимой.1884";

"Поляна в лесу";

"Скалистый пейзаж";

"Утро в сосновом лесу";

"Рожь".

И.И. Шишкин творил не только на холсте. Он оставил после себя много рисунков, офортов. По его творениям можно изучать географию России. Мастер неутомимо ездил в разные уголки необъятной страны: на Валаам, в Троице-Сергиеву Лавру, Беловежскую пущу. Зритель, глядя на картины, воспринимает изображённые леса и поля как свои родные места.