Уровни прорисовки картин маслом
Художники нашей студии готовы выполнить заказ любой сложности, от классических живописных пейзажей до авангардных, современных стилей.Вашему вниманию предлагается 3 уровня прорисовки маслом.
Стандартная прорисовка
Подробная прорисовка
Музейная прорисовка
Стандартная прорисовкаОбобщение мелких деталей на картине.
Подробная прорисовкаБолее детализированная работа с прорисовкой мелких деталей, художник работает над картиной в два раза дольше.
Музейная прорисовкаВнимание к самым мелким деталям, картина пишется в несколько слоев, лессируется. Выполняется только лучшими художниками студии.
Эксклюзивная прорисовкаЖивописная картина, при написании которой мы используем дополнительные художественные материалы: золотая или серебряная поталь, текстурная паста со стеклянными шариками, акриловые краски с перламутровым эффектом, песочный гель, декоративные арт контуры, блестки или кристаллики. Потрясающе красивые картины.