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Уровни прорисовки картин маслом

Художники нашей студии готовы выполнить заказ любой сложности, от классических живописных пейзажей до авангардных, современных стилей.
Вашему вниманию предлагается 3 уровня прорисовки маслом.
Стандартная прорисовка
Подробная прорисовка
Музейная прорисовка
Стандартная прорисовка
Обобщение мелких деталей на картине.
Подробная прорисовка
Более детализированная работа с прорисовкой мелких деталей, художник работает над картиной в два раза дольше.
Музейная прорисовка
Внимание к самым мелким деталям, картина пишется в несколько слоев, лессируется. Выполняется только лучшими художниками студии.
Эксклюзивная прорисовка
Живописная картина, при написании которой мы используем дополнительные художественные материалы: золотая или серебряная поталь, текстурная паста со стеклянными шариками, акриловые краски с перламутровым эффектом, песочный гель, декоративные арт контуры, блестки или кристаллики. Потрясающе красивые картины.
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