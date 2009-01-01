Картины Стиль | Репродукции картин художников Стиль

Четко определить, что же такое модульные картины в современном стиле не получится. Потому как выделить одно какое-то художественное направление невозможно, все зыбко и очень часто перетекает одно в другое, предметом изображения становится буквально консервная банка, пыль, мусор. На помощь авторам приходят компьютерные технологии и зачастую можно совершенно не уметь держать в руках кисть, чтобы относиться к миру искусства и продавать шедевры.

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