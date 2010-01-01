Поп-арт картины | Репродукции картин художников в стиле поп-арт

Название стиля произошло от английского термина popular art, что переводится как «популярное искусство». Направление перенесло повседневную культуру потребления в область искусства и научило людей замечать прекрасное в бытовых предметах — тридцати трех банках супа или трех бутылках колы. Расскажем, как зародился и развивался стиль, какие особенности он имеет и где применяются произведения поп арт искусства.

Как возникло направление поп-арт

Авангардное течение появилось как своеобразная реакция на живопись представителей абстрактного экспрессионизма. В отличие от абстракционизма, поп арт тяготел к отображению на полотнах реальных предметов и людей. Он основывался на эстетике объектов массовой культуры, выражал стремление к переменам.

У истоков стиля стояло объединение «Независимая группа», куда входили художники, архитекторы, критики. Движение возникло в 1950-е годы в Лондоне. Молодые авторы изучали, как массовая культура, торговля, технологии воздействуют на искусство, а затем представили первые произведения в стиле поп арт. Эти образцы повлияли на дальнейшее развитие течения.

Как развивался поп арт

Его популярность приходится на конец 1950-х и 1960-е. В послевоенный период люди впервые забыли о голоде, могли свободно приобретать одежду, мебель, технику. Они имели возможность подумать об отдыхе, потратить деньги на развлечения. Бум потребления и «американская мечта» о счастливой жизни овладели широкими массами. Закономерно, что наибольшее развитие движение получило в США.

Первым объектом поп арта принято считать коллаж Ричарда Гамильтона, созданный из вырезок многотиражных журналов. Герои коллажа — мужчина и женщина — изображены в комнате, заполненной атрибутами послевоенной жизни в американском стиле. Среди них консервированная ветчина, огромный леденец, комиксы, магнитофон. Успех коллажа был ошеломительным. Другие известные поп арт художники — это Энди Уорхол, Питер Блейк, Рой Лихтенштейн, Дэвид Хокни.

Характерные черты стиля

Авторы стремились к созданию естественных образов из объектов реальной жизни. Они не отделяли искусство от повседневной реальности. Основным предметом творчества стали обычные предметы, окружающие человека — еда, бытовые вещи, игрушки, образы знаменитостей. Изображая продукты массового потребления, художники помещали их в новый контекст и придавали необычное, глубокое содержание.