8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Кот в красных очках в стиле поп-арт

Aртикул 21812C
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 21.2x28.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Кот в красных очках в стиле поп-арт"  .

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Кот в красных очках в стиле поп-арт" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Коты и кошки

Французский кот с виномМодный современный кот в тёмных очках, кепке и наушниках на фоне потёков акварельной краскиБольшой мейн кун порода кошекКот на крыше (Cat on the roof)Портрет - черепаховый мейн-кун котенокКошки на пианино (Cats on a Piano)Кошка с котятами (A cat with kittens)Кот и пивоКот хипстер
Смотреть все

Тематика: Арт животные

Три обезьяны слушают музыку №15Французский кот с виномМодный современный кот в тёмных очках, кепке и наушниках на фоне потёков акварельной краскиТри обезьяны в наушниках и очках светлый вариант4 модные обезьяны в очкахМилый медведь в золотом шарфе едет на цирковом велосипедеСемь бегущих лошадей на фоне синих и оранжевых клубов дымаЯркий коллаж с разноцветной головой французского бульдога в солнцезащитных очкахТри обезьяны в наушниках и очках
Смотреть все

Тематика: Очки

Модный современный кот в тёмных очках, кепке и наушниках на фоне потёков акварельной краски4 модные обезьяны в очкахЯркий коллаж с разноцветной головой французского бульдога в солнцезащитных очкахЕнот в очкахРезиновые уточкиАпероль Шприц у бассейнаЗаяц в очкахБульдог в очкахЛягушка в очках и костюме
Смотреть все

Тематика: Животные в одежде

Французский кот с виномМодный современный кот в тёмных очках, кепке и наушниках на фоне потёков акварельной краски4 модные обезьяны в очкахМилый медведь в золотом шарфе едет на цирковом велосипедеЯркий коллаж с разноцветной головой французского бульдога в солнцезащитных очкахЕнот в очкахКот хипстерКот в одеждеВолк в пиджаке
Смотреть все

Стиль: Поп-арт

ДжокерМайкл ДжорданЕнот в очкахСобака в стиле поп-артПоп арт людиУлыбка в стиле поп-артФранцузский бульдог в поп-арт цветеКейт Мосс в стиле поп-артЗаяц в очках
Смотреть все

Фотография: Цветная фотография

Африканка с украшениями и золотыми губами №2Зимний пейзаж в ШвейцарииПарк Гауди в БарселонеМост через реку №2Закат на море №9Озеро Комо в ИталииПодвесной канатный мост в туманеПляж с нависающими пальмамиАпельсиновое дерево
Смотреть все