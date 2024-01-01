Картины с кошками – всегда хорошее настроение

Люди, которые говорят: «котики – наше все», совсем не шутят. Милые, нежные, и позитивные пушистые котята дарят только положительные эмоции. Причем, как при непосредственном контакте, так и просто от созерцания их изображений.

Студия «ДасАрт» предлагает приобрести картины на стену с кошками для вашего дома или офиса, сделав интерьер по-особенному теплым, уютным и расслабляющим.

Разновидности картин с кошками

В нашем каталоге представлены самые разные произведения с котами и кошками:

цветные и черно-белые;

максимально реалистичные и стилизованные под разные стилистические направления;

с одним или несколькими животными;

с черными, белыми, рыжими, разноцветными и даже оригинальными радужными мордочками.

Котики, любующиеся закатом солнца или отдыхающие в тихом зеленом саду, сосредоточенно наблюдающие за будущей добычей или расслабленно валяющиеся под мягким покрывалом, задумчивые, улыбающиеся или хитровато щурящиеся ожидают вашего внимания на страницах онлайн каталога «ДасАрт».

У нас вы можете купить картину с кошками квадратной или прямоугольной формы, любого подходящего размера, отпечатанную на прочном холсте либо на плотной фотобумаге, свернутую в рулон, подготовленную для установки под стекло, натянутую на подрамник или заключенную в деревянную багетную раму.

Почему картины с кошками и котятами от «ДасАрт» - лучшее решение?

Обладая богатым опытом создания художественных аксессуаров для интерьерного декора, наша студия гарантирует высокое качество каждой картины за счет:

сотрудничества с проверенными поставщиками холста, фотобумаги и багетов для рамок;

тщательного подбора красок, устойчивых к влаге, пыли, ультрафиолету и перепадам температур;

высокого уровня мастерства наших художников и дизайнеров;

наличия современного высокоточного профессионального печатного оборудования.

За дополнительную плату мастера покроют картину лаком, эпоксидной смолой или текстурным клеем. После этого она станет еще более долговечной.

Приятный сюрприз: если вы хотите оформить стену изображениями вашей любимицы или отобразить конкретный сюжет, мы можем изготовить картину с кошками для интерьера по индивидуальному эскизу. Это займет всего несколько дней, а при срочном заказе – не более суток. А значит, уже скоро уникальное произведение будет украшать ваше жилище или рабочее место.