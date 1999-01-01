Картины людей

Человек как венец творения всегда был объектом исследований науки, философской мысли и, конечно, живописи, скульптуры и других искусств.

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Говорят, что у каждого человека на Земле есть двойник, и еще и не один, но, может, внешне они и остаются похожими, внутренне и своими повадками люди все равно отличаются. И каждого по-иному видят окружающие люди, стоит только посмотреть на изображения одного предмета, созданными разными людьми.

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