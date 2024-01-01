Картины Военные композиции | Репродукции картин художников Военные композиции

По словам прусского военачальника Карла фон Клаузевица, «война есть продолжение политики иными, насильственными средствами». Действительно, все аргументы исчерпаны, все слова сказаны и осталось только нанести удар армии, авиации, флота.

История знает массу примеров античных, средневековых конфликтов, борьбы современности, «славные победы русской армии», что навсегда останется в качестве примеров стратегии генералов, героизма простых солдат, самоотверженной работы людей в тылу.

Теме войны посвящены многие, в том числе и эпохальные полотна, например, «Морское сражение при Наварине», «Синопский бой» и «Бриг «Меркурий» Айвазовского, «Утро на Куликовом поле» Бунова, «Оборона Севастополя» Дейнеки, «Перед атакой. Под Плевной» Верещагина, «Штурм аула Гимры» Рубо, «Победители» Антонова и многие другие.

Картины, изображающие войну, не только хорошее тематическое украшение кабинетов истории, но и достойное завершение рабочих интерьеров, хороший подарок для тех, кто знает и любит славную историю наших побед!

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