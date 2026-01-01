8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина "Покорение Сибири Ермаком" Сурикова

Aртикул 16534D Суриков Василий
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 44.2x21.2 см

  • Название картины "Покорение Сибири Ермаком" вызывает неподдельный интерес и предвкушение свидетельствовать о героических подвигах и величии русского народа. Эта картина, написанная выдающимся русским художником Василием Суриковым, стала одним из самых известных произведений искусства, посвященных истории России. Картина "Покорение Сибири Ермаком" была создана в 1895 году и представляет собой грандиозную композицию, отражающую ключевые эпизоды покорения Сибири русскими казаками под командованием военного полководца Ермака Тимофеевича. 

    На картинах Сурикова мы видим мощные и смелые русские казаки, на фоне живописных ландшафтов Сибири, сражающихся с монгольскими и татарскими войсками. Художник умело передает эмоции и настроение героев, позволяя зрителю почувствовать их страсть, мужество и решимость.

    В центре картины мы видим Ермака, выдвинутого вперед, с мечом в руке, готового вести своих солдат в бой. Его фигура выделяется на фоне остальных, что подчеркивает его важность и лидерские качества. Он стоит на вершине скалы, символизирующей Сибирь, и смотрит вдаль, предвкушая будущие победы и завоевания. Суриков внимательно изучал исторические источники и репродукции документов времени, чтобы воссоздать атмосферу и детали событий. Он добросовестно изображал доспехи, оружие и одежду казаков, а также внимательно проработал детали пейзажей, чтобы передать красоту и величие Сибири.

    "Покорение Сибири Ермаком" является не только произведением искусства, но и символом национальной гордости и самоопределения. Она напоминает нам о нашем наследии, о тех, кто добивался свободы и славы для нашей страны. Эта картина вдохновляет нас быть смелыми, решительными и готовыми преодолевать трудности на пути к достижению наших целей.

    Василий Суриков сумел передать величие и значимость исторических событий на своих полотнах, а картина "Покорение Сибири Ермаком" стала одним из ярких примеров его мастерства. Она продолжает вдохновлять и восхищать зрителей своей энергией и красотой.

    В заключение, картина "Покорение Сибири Ермаком" Сурикова является одним из наиболее значимых и известных произведений русского искусства, посвященных истории России. Она напоминает нам о героическом прошлом нашей страны и вдохновляет нас быть смелыми и решительными в своих действиях.

Вам может понравится

Художник: Суриков Василий

Утро стрелецкой казниАпостол Павел объясняет догматы веры в присутствии царя Агриппы, сестры его Вереники и проконсула Феста (The Apostle Paul explains the belief in the presence of King Agrippa, his sister Bernice, and the proconsul Festus)Императрица Анна Иоанновна в петергофском Тампле стреляет оленей
Смотреть все

Тематика: Военные композиции

Фашист пролетелВ покоренной Москве (Поджигатели, или Расстрел в Кремле)Плот МедузыДва ястреба (Башибузуки), 1878Наполеон на поле битвы при Прейсиш-Эйлау (Napoleon on the battle field of Eylau (Detail)На большой дороге. Отступление, бегствоШипка-Шейново. Скобелев под ШипкойСтолетняя война (The Hundred Years War)Сдача крепости Никополь 4 июля 1877 года (Delivery of the fortress of Nikopol July 4, 1877)
Смотреть все

Жанры: Батальный

Бриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиПоединок Пересвета с Челубеем на Куликовом полеЧесменский бой 25-26 июня 1770 годаОхота на кабанаСинопский бой (дневной вариант) (Battle of Sinop (daytime version)Избиение младенцев (1565-1567)Ужасы войны (The Horrors of War)В покоренной Москве (Поджигатели, или Расстрел в Кремле)Морское сражение при Наварине 2 октября 1827 года (Sea battle at Navarino on October 2, 1827)
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валУтро в сосновом лесуВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)РожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привале
Смотреть все

Национальность: Русская

Золотая осеньДевятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Бриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все