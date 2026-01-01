8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина "Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом поле" Михаила Авилова

Aртикул 16599C Авилов Михаил
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 35.2x21.2 см

  • Картина "Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом поле" Михаила Авилова: эпический масштаб и героизм события

    "Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом поле" изображает момент исторического противостояния двух воинов во время битвы на Куликовом поле. Пересвет и Челубей были известными и отважными русскими воинами, которые сражались за свободу Руси. Они решили провести поединок, чтобы определить, кто из них станет главным воином в битве. На картина Михаила Авилова можно увидеть двух воинов в центре композиции. Они стоят на фоне разрушенного поля боя, окруженные другими воинами и зрителями. Пересвет и Челубей демонстрируют свою силу и мужество, готовые биться до последней капли крови. Их позы и выражение лиц отражают решимость и готовность к смерти за свою Родину.

    Михаил Авилов великолепно передал детали костюмов и оружия воинов. Подробно проработанная текстура и цветовая гамма создают ощущение реальности и глубины произведения. Каждая мазок кисти художника имеет свое значение и способствует созданию эффекта движения и напряжения.

    "Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом поле" Михаила Авилова является мощным и патриотичным произведением искусства. Оно воплощает дух русского народа и его готовность бороться за свою землю. Картина стала символом героизма и отваги русских воинов, а также напоминанием о важности защиты Родины. Это произведение искусства также имеет историческое значение. Оно воссоздает ключевые моменты битвы на Куликовом поле, которая стала поворотным пунктом в истории Руси. Картина позволяет зрителю заглянуть в прошлое и представить себе масштаб и жестокость той эпохи. "Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом поле" Михаила Авилова является важным произведением русской живописи, которое передает героизм и силу духа русского народа. Оно навсегда останется символом борьбы за свободу и защиту Родины.

    В нашей компании Вы можете заказать картину "Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом поле" по цене от 530 руб. Купить репродукцию картины "Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом поле" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц. Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

