Картины Парад | Репродукции картин художников Парад

Торжественные марши военных появились еще в армиях древнего мира. Особенно выделялись триумфы — вхождение войск во главе с полководцем в столицу. В 18-19 веке у нас они были очень распространены и являлись одним из видов солдатской муштры.

В советское время, как впрочем и сейчас, главным является ежегодный парад Победы 9 мая, но проводились и демонстрации на 1 мая, парады физкультурников, парады на годовщину Октябрьской революции. Как особая разновидность существуют военно-морские парады, авиационные, которые могут быть самостоятельными или являться частью основного марша.

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