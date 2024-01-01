Постеры Парад

Традиция проводить торжественные шествия возникла еще Древнем Риме, Персии, Египте. У нас же они вошли в обиход с конца 18 века, во времена правления Екатерины II и проводились в Петербурге регулярно по 2-3 раза в год. Это касается военных парадов.

Во времена СССР проводились также парады физкультурников на 1 мая и 7 ноября.

Сегодня в республиках бывшего Советского Союза, всей России, в городах-героях, городах, где располагаются штабы военных округов, флотов ВМФ, военные вузы, регулярно проводятся парады на День Победы — день, когда наши предки повергли фашистскую Германию, и который навсегда высечен на сердце каждого человека, который даже никогда не видел той войны, но знает о ней по рассказам дедов и прадедов.

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