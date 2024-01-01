Постеры Военные композиции

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8 (495) 648-66-46
8 (495) 648-66-46
м.Алексеевская, пр-т Мира 101Вс2, 1-ый этаж
пн-пт 10-19
сб 12-17, вс выходной
da1203240@mail.ru
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Военные композиции
Портрет маршала Георгия Жукова
арт. 17039B
Яковлев Василий
Цена от
1080
Изгнание поляков из Кремля (с цветокоррекцией)
арт. 16928C
Лисснер Эрнест
Цена от
1080
После атаки. Перевязочный пункт под Плевной.1878
арт. 16813C
Верещагин Василий
Цена от
1270
Два ястреба (Башибузуки), 1878
арт. 16806C
Верещагин Василий
Цена от
1080
Шпион
арт. 16805C
Верещагин Василий
Цена от
1080
Победители
арт. 16800B
Верещагин Василий
Цена от
1150
Туркестанская битва
арт. 16795C
Верещагин Василий
Цена от
1180
В покоренной Москве (Поджигатели, или Расстрел в Кремле)
арт. 16789C
Верещагин Василий
Цена от
1100
На большой дороге. Отступление, бегство
арт. 16788C
Верещагин Василий
Цена от
1160
Шипка-Шейново. Скобелев под Шипкой
арт. 16786C
Верещагин Василий
Цена от
1110
Адьютант, 1878-1887
арт. 16716D
Верещагин Василий
Цена от
1110
Высматривают, 1873
арт. 16715D
Верещагин Василий
Цена от
1070
Нападают врасплох, 1871
арт. 16714D
Верещагин Василий
Цена от
1180
Смертельно раненный, 1873
арт. 16713D
Верещагин Василий
Цена от
1070
После неудачи, 1868
арт. 16711D
Верещагин Василий
Цена от
1050
Место отдыха узников
арт. 16708D
Верещагин Василий
Цена от
1160
После боя. 1925 г.
арт. 16707D
Верещагин Василий
Цена от
1150
Бой гладиаторов
арт. 16620D
Жером Жан-Леон
Цена от
1110
Фашист пролетел
арт. 16595D
Пластов Аркадий
Цена от
1080
Плот Медузы
арт. 16566D
Жерико Теодор
Цена от
1100
Совет в Филях
арт. 16565D
Кившенко Алексей
Цена от
1190
Покорение Сибири Ермаком
арт. 16534D
Суриков Василий
Цена от
1250
Оборона Севастополя
арт. 16527D
Дейнека Александр
Цена от
1220
Герника (цветной вариант)
арт. 16523D
Пикассо Пабло
Цена от
1180
Герника
арт. 16522D
Пикассо Пабло
Цена от
1270
Битва при Марафоне
арт. 55456D
Цена от
1140
Битва за Германию
арт. 425016D
Неш Пол
Цена от
1110
Проволока
арт. 425013D
Неш Пол
Цена от
1070
После битвы
арт. 425010D
Неш Пол
Цена от
1060
Ночь перемирия
арт. 425123D
Лакс Джордж
Цена от
1190
Синие Дьяволы на Пятой авеню
арт. 425119D
Лакс Джордж
Цена от
1040
Морская битва англо-голландских войн
арт. 411611D
Велде
Цена от
1140
Действие между английскими кораблями и Барбари Корсарс
арт. 411599D
Велде
Цена от
1130
Пушечный выстрел
арт. 411596D
Велде
Цена от
1050
Путешественники, попавшие в засаду разбойников
арт. 411592D
Берхем Николас
Цена от
1040
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