8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Грюнвальдская битва [Танненберг] Матейко Ян

Aртикул 432166D Матейко Ян
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 47x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Грюнвальдская битва [Танненберг]" Матейко Ян по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Грюнвальдская битва [Танненберг]" Матейко Ян можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Грюнвальдская битва [Танненберг]" Матейко Ян станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Матейко Ян

СтанчикПольша
Смотреть все

Тематика: Военные композиции

Герника (цветной вариант)Фашист пролетелВ покоренной Москве (Поджигатели, или Расстрел в Кремле)Два ястреба (Башибузуки), 1878Плот МедузыНаполеон на поле битвы при Прейсиш-Эйлау (Napoleon on the battle field of Eylau (Detail)На большой дороге. Отступление, бегствоСдача крепости Никополь 4 июля 1877 года (Delivery of the fortress of Nikopol July 4, 1877)Шипка-Шейново. Скобелев под Шипкой
Смотреть все

Жанры: Батальный

Бриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиПоединок Пересвета с Челубеем на Куликовом полеЧесменский бой 25-26 июня 1770 годаОхота на кабанаБой за Багратионовы флеши (Fight for Flash Bagration)Синопский бой (дневной вариант) (Battle of Sinop (daytime version)Избиение младенцев (1565-1567)Ужасы войны (The Horrors of War)Морское сражение при Наварине 2 октября 1827 года (Sea battle at Navarino on October 2, 1827)
Смотреть все

Стиль: Романтизм

Дом у озера (The Lake house)Итальянский полдень (Девушка с виноградом)СтанчикДеревянный домик в лесуВид на побережье №2Италия (Italy) №2Цветочный рынокМаяк (Lighthouse)Весенний сад
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Охотники на привалеРожь
Смотреть все

Национальность: Польская

СтанчикВетки хлопкаматеринствоСочельник в СибириВетки хлопка в прозрачной вазеДама в сиреневом платье с цветами (1903)Хлопок №8Хлопок на розовом фонеДевушка в синей шляпе
Смотреть все