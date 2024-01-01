Постеры Компьютерные игры

«Взрослых нет, есть только постаревшие дети». Глядя на современных людей, данный тезис кажется стопроцентно верным, ведь практически каждый увлечен какой-нибудь игрой, регулярно ходит в виртуальные рейды, убивает драконов, зергов, муталисков и считается неплохим танкистом...

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