Репродукции картин Брюллова: русский «всадник» художественной живописи

Карл Павлович Брюллов один из самых ярких представителей русского классицизма и романтизма. Он единственный из художников, кто при жизни был удостоен награды лаврового венка и бриллиантового перстня из рук самого императора. Он расписал 800 квадратов купола Исаакиевского собора, написал более 200 картин, а за картину «Последний день Помпеи» был назвал «первой кистью государства». Выдающийся живописец, полотна которого передают всю полноту исторических событий и будоражат воображение.

Галерея DASART предлагает коллекцию репродукций картин Брюллова, которые созданы профессиональными художниками с академическим образованием и опытом более 15 лет. Мы не просто продаём копии его полотен, а воссоздаём в мельчайших деталях стиль, технологию нанесения и все оттенки, которые использовал великий живописец в своих работах. Наши картины достойны самых высоких похвал, как у простых ценителей искусства, так и у скрупулёзных критиков.

Репродукции Брюллова: когда всё идеально

Карл Брюллов вырос в семье потомственных художников, что сыграло большую роль в ранних творческих успехах ещё совсем юного художника. Первым его учителем был отец, что не странно, Академию закончил с золотой медалью и получил аттестат 1-й степени. Первые свои успешные работы Брюллов создал в Италии, а это картина «Последний день Помпеи», которая была удостоена гран-при в Париже. Знаменитое полотно «Всадница», написанное в 1832 году, принесло живописцу огромную славу, после чего художник отправился в путешествие, где вдохновлялся на новые работы.

К самым знаменитым его работам также можно отнести следующие картины:

Итальянское утро. На создание этой картины художника подтолкнула поездка в Италию, где мастер проникся итальянским романтизмом. На полотне изображена юная леди в моменте за умыванием. Красивые черты лица, нежность и мягкость образа — истинная романтика. Васильев часто прибегал именно к таким образам и, возможно, он искал идеальные черты лица.

Итальянский полдень. Картина писалась в дополнение к предыдущей и сделана по заказу императорской семьи. Автор решил взять момент сбора винограда, где изобразил красивую девушку с прекрасными глазами. Несмотря на то, что у многих картина вызвала волну недовольства, полотно заслуживает особого внимания, так как является достойным представителем романтизма в живописи.

Несмотря на то, что Брюллову приписывают жанры академизма и романтизма, художник постоянно находился в поисках собственного стиля, часто экспериментировал с техниками, оттенками и стилями. Картины Брюллова наполнены стараниями мастера найти что-то уникальное, не похожее на ранее созданные сюжеты, и мы считаем, ему это удалось.