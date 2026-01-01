От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой...Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь, нам завещан и одним, мы в груди храним.

Великая Отечественная война (1941-1945) затронула каждый город, каждое село, каждого человека на территории СССР. На фронтах, в штабах, в тылу миллионы людей стояли плечом к плечу, не смыкая глаз, денно и нощно, не жалея себя, ковали победу 1418 дней, чтобы свобода и счастье вновь воцарились на нашей земле. И фашизм был остановлен, прекращен геноцид, освобождена не только наша страна, но и захваченные гитлеровцами европейские государства.

Среди картины художников, посвященных Великой Отечественной войне, - «Оборона Севастополя» Дейнеки, «Панорама «Сталинградская битва» Бута, «Курская битва» и «Лихолетье» Присекина, «Оборона Москвы» Данилевского, «Победа» Моисеенко, «Враг остановлен» Усыпенко, «На Курской Дуге» Кривоногова и многие другие.

Подвигам наших солдат на земле и в небе, часто безвестных, нет числа, многие из них они совершили, отдав свои молодые жизни, с надеждой на светлое будущее потомков. Великой Отечественной войне посвящено множество книг, песен, кинофильмов, музеев, монументов и картин, часто эпохальных.

