Плакаты ВОВ

На странице представлены плакаты, посвященные Великой Отечественной Войне. Легендарные плакаты «Родина-мать зовёт», «Наши силы неисчислимы», «Есть за что выпить», «Вперед! На запад!» доступны для печати в любом размере.

Особенности военных плакатов

В годы СССР плакаты использовались в качестве средств массовой агитации. Так выражалась народная воля или призывы к тем или иным действиям. Сегодня такие плакаты – это дань памяти героям, защитившим Родину, и символы ушедшей великой эпохи.

Во время ВОВ плакаты производились в больших количествах и были неотъемлемой иллюстрацией жизни. Самыми тиражируемым были: