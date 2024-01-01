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Плакаты ВОВ
На странице представлены плакаты, посвященные Великой Отечественной Войне. Легендарные плакаты «Родина-мать зовёт», «Наши силы неисчислимы», «Есть за что выпить», «Вперед! На запад!» доступны для печати в любом размере.
Особенности военных плакатов
В годы СССР плакаты использовались в качестве средств массовой агитации. Так выражалась народная воля или призывы к тем или иным действиям. Сегодня такие плакаты – это дань памяти героям, защитившим Родину, и символы ушедшей великой эпохи.
Во время ВОВ плакаты производились в больших количествах и были неотъемлемой иллюстрацией жизни. Самыми тиражируемым были:
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«Беспощадно разгромим и уничтожим врага!» – изделие было изготовлено коллективом советских художников-графиков и живописцев «Кукрыниксы» в июне 1941 года;
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«Родина-мать зовет!» – изготовлен в июле 1941 года художником И.Тоидзе сразу же после вторжения на территорию СССР немецких войск;
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«Не болтай!» – изготовлен художником Н. Ватолиной;
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«За родину, за честь, за свободу» – выполнен в 1941 году художником В. Ивановым;
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«Слава героям Отечественной войны!» – плакат прославляет военных летчиков, выполнен художникам П. Вандышевым и Л. Торичем;
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«Фронту от женщин СССР», главная тема плаката – единение сил фронта и тыла, дата создания –1942 год, художник – А. Кокорекин;
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«За Родину-мать!», задача плаката – поднятие боевого духа, дата создания – 1943 год, художник – И. Тоидзе;
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«Народ и армия непобедимы!», лозунг как олицетворение превосходства советской военной техники и солдат, дата создания – 1945 год, художник – Б. Корецкий.
Плакаты Великой Отечественной Войны – заказать в DasArt
Изделия выполняются в горизонтальной, вертикальной и панорамной формах. Цвета могут быть как яркими, так и приглушенными.
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Мы используем качественные экологичные материалы, натуральный, плотный холст и яркие краски, которые не тускнеют со временем. При необходимости мы оформляем плакаты в европейские багетные рамы.
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Печать осуществляется в течение двух рабочих дней. При заказе экспресс-печати вы получите заказ через 24 часа с момента оформления заказа.
Доставка осуществляется курьерской и транспортной службами. Жителям Москвы доступна услуга самовывоза. Если вы делаете заказ на сумму от 8000 руб., доставка осуществляется бесплатно.