Картины Фэнтези | Репродукции картин художников Фэнтези

Мир фэнтези начался с литературного жанра, который имеет в своей основе мифологические и сказочные мотивы и часто близок к Средневековью. Затем он проник в кинематограф и позже в компьютерные игры. Мир фэнтези удивителен, не иссякает человеческая фантазия рисовать все новых и новых персонажей с уникальной внешностью и возможностями, невероятных животных, о которых человек только мечтает.

Орки и эльфы, гномы, маги, драконы, единороги и другое. В какой-то степени ко всему этому примыкает и так называемое славянское фэнтези с русалками, водяными, лешими, мировая мифология и все, что невозможно в реальной жизни — говорящие животные, подземные царства, хотя кто знает, может, мы просто не открыли для себя этих чудес! Фэнтези картины — это репродукции полотен Босха, Моро, Ольшанского, Брйгеля, Пуссена, Соколова, Васнецова, Брейгеля, Лоррена и многих других. Купить картину в стиле фэнтези вы можете в интернет-магазине Дас Арт.