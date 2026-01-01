8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина "Садко" Ильи Репина

Aртикул 16490D Репин Илья
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 21.2x29.2 см

  • Картина "Садко" Ильи Репина: величие русской живописи

    Илья Репин - известный русский художник-реалист, чьи работы олицетворяют величие и красоту русской живописи. Одной из его самых известных работ является картина "Садко", которая сразу же привлекает внимание своей глубокой символикой и выразительностью. "Садко" была написана Репиным в 1876 году и является одной из величайших работ мастера. Картина изображает легендарного русского героя Садко, который, будучи талантливым музыкантом, играет на гуслях на дне океана, в окружении морских глубин и водных созданий. Это глубокий мифологический сюжет, который Репин воссоздал с невероятной точностью и детализацией.

    Визуальная мощь "Садко" лежит в его яркой и насыщенной цветовой палитре. Репин мастерски использует сочетание теплых и холодных цветов, чтобы передать атмосферу подводного мира. Оттенки голубого и зеленого создают ощущение глубины и таинственности, в то время как более яркие цвета добавляют акценты и привлекают внимание к главному герою - Садко. Морские существа, изображенные на картинах, также привлекают внимание своей реалистичностью и детализацией, что усиливает эффект погружения зрителя в фантастический мир.

    Одной из основных тем "Садко" является вечная борьба человека с природой. Садко, играя на гуслях на дне океана, пытается укротить силу морского мира и покорить его. Это символично отражает борьбу человека с неизведанными и непознанными силами природы, что было актуально и в то время, и остается актуальным и сегодня. В "Садко" Репин создает образ смелого и отважного человека, не боящегося преодолевать препятствия и погружаться в неизвестность.

    Картина "Садко" Ильи Репина - это истинный шедевр русской живописи. Ее величественность, яркость и символическое значение делают ее незабываемой и неповторимой. Репин сумел передать не только красоту природы, но и глубокий смысл человеческой борьбы и стремления к познанию. "Садко" остается важным произведением и продолжает вдохновлять и восхищать своим великолепием и изяществом.

    В нашей компании Вы можете заказать картину "Садко" по цене от 530 руб. Купить репродукцию картины "Садко" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц. Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Репин Илья

Казаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Иван Грозный убивает своего сынаВенчание Николая II и великой княжны Александры ФедоровныКакой простор! (What freedom! )ПахарьНе ждалиБорис Годунов у Ивана ГрозногоИисус в терновом венцеПавлов в операционном зале
Смотреть все

Тематика: Фэнтези люди

Сад земных наслажденийТри богатыряВесна (1481-1482)Амур и ПсихеяПрометей прикованныйПир богов (1514-1529)Поверженный демон (Fallen demon)Пейзаж с падением ИкараПоцелуй дьявола и ангела
Смотреть все

Стиль: Фэнтези стиль

Венецианский карнавалАнгелы (Angels)"Волшебная флейта", опера Вольфганга Амадея Моцарта. Сценография для 12-й сцены: Храм Солнца СарастроОпера "Волшебная флейта" Вольфганга Амадея Моцарта. Сценография для второй сцены, Королева ночного зала звездКататься на коньках совыПрощание Гектора с Андромахой (Parting of Hector and Andromache)Музыкальный АнгелНовые открытия и изобретения (Нова Реперта): титульный листПриам, испрашивающий у Ахиллеса тело Гектора
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньМосковский дворикИтальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикПомощь другуКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Желтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)Иисус Христос в пустыне
Смотреть все

Национальность: Русская

Золотая осеньДевятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Жанры: Остальные жанры

Сад земных наслажденийДерево (Tree) №2Афинская школа (The School of Athens)Пионы (Peonies) №13Апофеоз войныУмбрийская долинаФавн (Faun a blackbird zupfeifend)Тигр в тропический шторм (Tiger in a Tropical Storm (Surprised!))Голландские пословицы (The Dutch Proverbs)
Смотреть все