8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Умбрийская долина Головин Александр

Aртикул 34977D Головин Александр
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 21.2x21.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Умбрийская долина" Головин Александр .

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Умбрийская долина" Головин Александр можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Головин Александр

Нескучный сад (Garden)
Смотреть все

Тематика: Цветы в природе

Цветущие ветки миндаляПтицы (Birds) №5Цветы на дереве (Flowers on the tree)Маки в садуПоле маковБабочка на цветке (Butterfly on a flower)Весенний пейзаж с прекрасными люпинами на берегу озера Текапо на фоне великолепных гор (Новая Зеландия)Цветущее яблочное деревоОрхидеи и колибри (Orchids and Hummingbird)
Смотреть все

Тематика: Розы

Розы у окнаРозы и пионыРозы №17Кусты роз в саду в МонжеронеРозы и сиреньГвоздики, Лилии, Розы (1885)Розы кремового цветаКомпозиция с розами на бирюзовом фонеКусты роз под деревьями
Смотреть все

Тематика: Дворики

Московский дворикИтальянский дворикМосковский дворик (оригинальная цветопередача)МартИтальянский дворик №6Уютный маленький итальянский дворик с велосипедом, лестницей и горшечными цветамиИтальянский дворик №9Итальянский дворик №26Избиение младенцев (1565-1567)
Смотреть все

Тематика: Розовые цветы

Пионы в вазе №11Пионы №266Пионы (Peonies) №13Букет пионов с размытым фономРозы и пионыМаки розовыеСирень на синем фонеОрхидея и КолибриКомпозиция с розами на бирюзовом фоне
Смотреть все

Жанры: Натюрморт

Пионы (Peonies) №5Цветы в вазе (Flowers in a vase) №84Сирень (Lilac) №2Пионы №266Натюрморт (Still-life) №19Букет белых цветов в прозрачной вазе на сером фонеСирень (Iilac) №13Лимоны (Lemons)Итальянский обед с вином
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Девятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикПомощь другуКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Желтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)
Смотреть все

Национальность: Русская

Золотая осеньДевятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуМосква (Moscow) №10В голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привале
Смотреть все

Жанры: Остальные жанры

Сад земных наслажденийДерево (Tree) №2Афинская школа (The School of Athens)Пионы (Peonies) №13Апофеоз войныФавн (Faun a blackbird zupfeifend)Тигр в тропический шторм (Tiger in a Tropical Storm (Surprised!))Голландские пословицы (The Dutch Proverbs)Поверженный демон (Fallen demon)
Смотреть все