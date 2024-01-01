Картины Беллини Джованни

Джованни Беллини (1430-1516) — итальянский художник венецианской школы, который еще при жизни получил признание и выполнял большое количество заказов. Его работа превратила Венецию в важный центр искусства6 равный по значению Риму и Флоренции.

На раннем этапе мастер создает величественные портреты, гармоничные и красивые, пейзажи, затем с приездом в Венецию Антонелло де Мессины он стал создавать более чистые и ясные картины. Он проявляет интерес к личности человека, создает четкую композицию, в позднем творчестве обращает внимание на античные сюжеты.

Среди известных работ художника «Мадонна с младенцем, «Священная аллегория», «Св. Иероним в пустыне», «Распятие» и другие. Вы можете купить репродукции картин Беллини Джованни маслом в интернет-магазине Дас Арт.