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8 (495) 648-66-46
8 (495) 648-66-46
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Романо Джулио
Картины Романо Джулио
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Зал Купидона и Психеи - Южная Боковая Стена
арт. 407120D
Романо Джулио
Цена от
1060
Пан шпионил за нимфой Сиринкс, которая сидела на камне и расчесывала свои волосы
арт. 407119D
Романо Джулио
Цена от
1130
Комната Солнца и Луны
арт. 407118D
Романо Джулио
Цена от
1490
1450
Морское сражение между греками и троянцами
арт. 407117D
Романо Джулио
Цена от
1100
Бой с саблей
арт. 407116D
Романо Джулио
Цена от
1090
Дизайн для двух подсвечников с украшенными основами
арт. 407115D
Романо Джулио
Цена от
1090
Жертвоприношение Приапу
арт. 407114D
Романо Джулио
Цена от
1290
Жертвоприношение Исаака
арт. 407113D
Романо Джулио
Цена от
1100
Святой Матфей, сидящий на облаке со скрещенными ногами и опускающий перо в чернильницу, которую держит ангел, также имеющий именной свиток, из серии из четырех евангелистов после Агостино Венециано, которые, в свою очередь, следуют за Джулио Романо
арт. 407112D
Романо Джулио
Цена от
1080
Святой Матфей, сидящий на облаке и опускающий перо в чернильницу, которую держит ангел, который также держит свиток, из серии четырех евангелистов после Джулио Романо
арт. 407111D
Романо Джулио
Цена от
1080
Зал Купидона и Психеи — Потолок
арт. 407110D
Романо Джулио
Цена от
1010
Святой Лука, сидящий на облаке с открытой книгой в обеих руках, бык, лежащий у его ног, из серии четырех евангелистов после Агостино Венециано, которые в свою очередь следуют за Джулио Романо
арт. 407109D
Романо Джулио
Цена от
1090
Палата Психеи
арт. 407108D
Романо Джулио
Цена от
1110
Дизайн для Шкатулки с Орелом Гонзага
арт. 407107D
Романо Джулио
Цена от
1110
Медор и Анжелика из «Орландо Фуриозо» Лодовико Ариосто или «Венера и Адонис» в окружении пейзажа
арт. 407106D
Романо Джулио
Цена от
1130
Святой Иоанн, сидящий и держащий письменный прибор на табличке, орел с распростертыми крыльями под ногами, из серии четырех евангелистов после Агостино Венециано, которые, в свою очередь, следуют за Джулио Романо
арт. 407105D
Романо Джулио
Цена от
1090
Афина Паллада, стоящая на шаре с копьем в левой руке и щитом в правой
арт. 407104D
Романо Джулио
Цена от
1190
Обнаженный мужчина идет направо, неся основание колонны
арт. 407103D
Романо Джулио
Цена от
1110
Марширующие войска со щитами
арт. 407102D
Романо Джулио
Цена от
1110
Походные гирлянды
арт. 407101D
Романо Джулио
Цена от
1150
Копия после фрески с битвой при Константине в Ватиканском дворце
арт. 407100D
Романо Джулио
Цена от
1350
Христос в доме Симона Фарисея
арт. 407099D
Романо Джулио
Цена от
1110
Скиния с Папским гербом, поддерживаемым ангелами
арт. 407098D
Романо Джулио
Цена от
1090
Взятие Карфагена Сципионом и его войсками
арт. 407097D
Романо Джулио
Цена от
1080
Рождение Вакха
арт. 407096D
Романо Джулио
Цена от
1140
Палата Психеи
арт. 407095D
Романо Джулио
Цена от
1110
Апостолы смотрят на Христа и Богородицу во славу ангелов (верхняя левая пластина)
арт. 407094D
Романо Джулио
Цена от
1080
Апостолы, смотрящие на Христа и Богородицу во славу ангелов (нижняя левая пластина)
арт. 407093D
Романо Джулио
Цена от
1110
Дизайн для подсвечника
арт. 407092D
Романо Джулио
Цена от
1250
Дизайн для колбы с цепными ручками
арт. 407091D
Романо Джулио
Цена от
1060
Неудачная попытка Орфея вернуть Эвридику из Аида
арт. 407090D
Романо Джулио
Цена от
1130
Апостолы, смотрящие на Христа и Богородицу во славу ангелов (нижняя правая табличка)
арт. 407089D
Романо Джулио
Цена от
1100
Этюд Успения Богородицы
арт. 407088D
Романо Джулио
Цена от
1080
Провозглашения, с Богом-Отцом
арт. 407087D
Романо Джулио
Цена от
1110
Эскиз памятника собаке
арт. 407086D
Романо Джулио
Цена от
1070
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