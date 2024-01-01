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Картины Романо Джулио

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Святой Матфей, сидящий на облаке со скрещенными ногами и опускающий перо в чернильницу, которую держит ангел, также имеющий именной свиток, из серии из четырех евангелистов после Агостино Венециано, которые, в свою очередь, следуют за Джулио Романо
Святой Матфей, сидящий на облаке со скрещенными ногами и опускающий перо в чернильницу, которую держит ангел, также имеющий именной свиток, из серии из четырех евангелистов после Агостино Венециано, которые, в свою очередь, следуют за Джулио Романо
арт. 407112D
Романо Джулио
Цена от
1080
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