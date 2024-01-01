Картины Отдых | Репродукции картин художников Отдых

Сколько людей — столько мнений, причем это утверждение верно для абсолютно каждой области, в том числе и отдыха. Для кого-то лучше всего проваляться пару недель на пляже, потягивая коктейль и не делая ничего, а кому-то это покажется скучным и его тянет на покорение горных вершин или наоборот в глубокие сырые пещеры. Кто-то едет на шумные фестивали и живет в палатке, а кто-то посвящает время йоге, медитации и походом по спа. А кто-то и вовсе остается дома, отключив телефон и запасясь любимыми книгами.

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