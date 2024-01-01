Картины Охота и рыбалка | Репродукции картин художников Охота и рыбалка

С тех пор, как этот вид деятельности был сначала основным источником пропитания для человека, а затем и обычной забавой для особ голубых кровей, прошло немало времени. Но и сейчас есть любители подолгу выслеживать зверя, ходить по лесам с собакой. Это ни с чем несравнимый адреналин, ощущение себя победителем, добытчиком.

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Охота как способ добычи зверя с целью получения шкуры, мяса, пера имеет такую же длительную историю, сколько живет и сам человек на планете. В какой-то период ею стали заниматься и ради развлечения знатные особы. Способов и видов оружия для охоты существует огромное множество, многие из них запрещены как и некоторые животные, на которых попросту нельзя охотиться в силу их малочисленности.

Охота в картинах художников занимает достаточно важное место. Это полотна Перова, Рубенса, Лильефорса, Хакаерта, Блинкса, Вудхауса, Веникса, Парросела, Данчина, Веласкеса, Маковского и многих других. Вы увидите как картины охоты с собаками, которые очень часто являлись помощниками человека в этом деле, так и добычи, самих охотников. Вы найдете как копии великих картин про охоту и рыбалку, так и рисунки, фотографии. Вы можете заказать их на бумаге или холсте по лучшим ценам в интернет-магазине Дас Арт. Картины на тему охоты — это отличный подарок для настоящего добытчика, ценителя и любителя такого вида отдыха.