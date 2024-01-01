Постеры Охота и рыбалка

Данное занятие давно уже превратилось из способа выживания в одно из хобби. Впрочем, далеко не массовых и не везде. Некоторые народы мира, в том числе и в России, и небольшие дикие поселения в большинстве своем только этим и живут. Охота также существует как промысловая, целью которой служит заготовка пуха, рогов, мяса, кожи и прочего. Видов охоты, способов, приемов, да и самой дичи целое множество, а занимаются ей в основном мужчины, принося затем вечером домой «мамонта», как в древнейшие времена.

Картины маслом охотников это в первую очередь репродукции полотен, которые создавались во времена невероятной популярности охоты: «Охотники на привале» Василия Перова, «Охотники на снегу» Брейгеля, «Английский сеттер с зайцем» Вудхауса, «Фрукты, цветы и дичь» ван Оса и многие другие, а также фотографии. Закажите любые с доставкой в любой город.