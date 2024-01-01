Постеры и плакаты на кухню

Традиция украшать стены постерами пришла к нам с запада. Некоторым подобные новинки в интерьере кажутся излишними, а кто-то нововведение воспринял как удачную диковинку. Так или иначе, украшение жилых помещений постерами и плакатами вошло в нашу жизнь, и хочется поговорить о конкретном месте, где этот предмет интерьера в большей степени прижился. Речь пойдёт о всеми любимой кухне.

Как выбрать правильное место для постера на кухне

Кухня! То самое место, где семья собирается вместе за энергичным завтраком и статным ужином. Хочется, чтобы интерьер в этой части нашего уютного гнездышка соответствовал тому настроению, с которым мы заходим на кухню. Не кажется ли вам, что постер над обеденным столиком или в другом уголке вашей кухни послужит отличным дополнением к вашему интерьеру? Надо только выбрать место, где понравившееся нам изображение создаст максимально красочный эффект дополнения дизайна.

Какие темы наиболее подходящие для вашей кухни

В вопросах вкуса каждый волен придерживаться своих индивидуальных предпочтений. Но в наше время выбор визуальных композиций для кухонного постера практически не ограничен. Давайте посмотрим, какие темы являются наиболее востребованными для интерьера современной кухни. Отметим те сюжеты, что встречаются чаще других:

Природа

Пожалуй, одна из самых востребованных рубрик в оформлении любой комнаты вашего дома. В кухонном интерьере тематика природы также находит своих поклонников. Наиболее подходящие пейзажи – фруктовые деревья, цветочные композиции, реже – животные, леса, поля и берег реки.

Еда

Логично, что красивая еда может стать одной из самых популярных тематик для кухонных плакатов и постеров. Такие изображения поднимают не только настроение, но и аппетит.

Архитектура

В этом сюжете практически неограниченный выбор: от маленькой кофейни и домика на ферме до каменных улочек старинного города и высотных зданий современного мегаполиса.

Животные

Далеко не все воспринимают иллюстрации животных на кухне как нечто гармоничное. Однако, многие не прочь украсить стены семейством котят и прочими представителями животного мира.

Путешествия

Почему бы не помечтать о дальних странах, сидя за столиком своей кухни, держа в руках чашку ароматного кофе и думая о том, что до отпуска осталось не так уж много времени.

Надписи

Тема надписей остается актуальной независимо от времени и веяний моды. Здесь выбор ограничен только вашей фантазией, ведь в наше время можно заказать себе постер или плакат с любой интерпретацией надписи.

Кофе

Этот божественный напиток можно выделить в отдельную категорию, ведь его изображение украсит любой кухонный интерьер. Кофейные зёрна, готовый напиток – всё это будто источает аромат и наполняет им всё кухонное пространство.

Люди

Не всем нравится, но почему бы и нет! Красивые люди – отличное украшение любого интерьера. Если же лицо на картинке будет делиться с вами улыбкой, то хорошее настроение вам точно обеспечено.

Скандинавский стиль

Почему мы выделили постеры на кухню в скандинавском стиле в отдельную категорию? А всё потому, что данное направление настолько вошло в нашу жизнь, что мы интерпретируем его в качестве цельной самобытной культуры. Эти постеры достойны отдельной главы.

Классика

Найдутся среди любителей постеров и истинные ценители классических произведений искусства. Преимущество таких сюжетов в том, что они неподвластны времени и для искушенных людей никогда не потеряют своей ценности.