Постеры Еда

Даже если употребление пищи для вас не культ, вам понравятся изображения аппетитных кусков мяса, колбас, нарезанных огурчиков, золотого сыра, ароматной пиццы, завитков пасты в сливочном соусе, воздушных десертов, ярких напитков... Пошло слюноотделение? Картины с едой всегда занимали одно из ведущих мест в мировой живописи и примеров том масса: работы Анкера, Снайерса, Матисса, Гогена, Хеды, Дэвидсза, Бейрена и других. А чего уж и говорить о современных фотографиях, когда можно буквально почувствовать аромат при одном только взгляде.

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