Постеры Сыр

Как можно не любить сыр! Желтые круги сыра, яркие словно солнце и пахнущие молоком, чем-то кислым и имеющие потрясающие вкусы. Они идеально подходят к вину, шикарно вписываются в огромное количество блюд, хороши к свежему хлебу с масло и чашке кофе, ну и сами по себе. Каждый ценитель сможет найти для себя свой сорт сыра — это может быть белый рассольный или мягкий творожный, твердый Пармезан или экзотический Рокфор с сине-зелеными нитями плесени — продукт настоящих гурманов. Да что и говорить, с сырком «Дружба» можно сварить вкуснейший супец!

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