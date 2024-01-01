Дополнительные декоративные элементы привнесут в интерьер индивидуальность и уют. Чтобы придать помещению нежности и легкости, можно выбрать постеры «Цветы». Они станут отличной альтернативой картинам. Декор подойдет для квартир, домов, квартир-студий, а также офисных и коммерческих площадей.

Купить постеры с цветами для интерьера

Постеры с цветами можно назвать универсальными, так как они подойдут для интерьера гостиной, спальни, кухни, детской и других комнат. Такой декор подчеркнет изысканность и лаконичность помещения, придаст оформлению благородства. Если выбрать вариант с весенними цветами, то интерьер наполнится свежестью и новыми красками.

В отличие от других изображений, постеры с цветами более понятны. Они не кричащие, не демонстративные, при этом они приковывают восхищенные взгляды гостей. Разнообразие моделей позволяет выбрать оригинальный вариант как для классического, так и современного стиля.

Постеры имитируют картины с различными техниками: батик, гуашь, декоративная живопись, пастель, сухая кисть, фотография и др.

Для жилого помещения можно выбрать постеры на стену с цветами или отдельными растениями. Для интерьера кухни подойдет натюрморт. На стену можно повесить постер с различными цветами:





На постере может быть изображен один вид растений или цветочная композиция.

Для стен какого интерьера подойдут постеры с цветами?

Такой декор больше подходит для классических стилей интерьера: классики, прованса, континентального, средиземноморского и подобных. Идеальным вариантом станут репродукции картин известных художников, например: «Цветы в старинной вазе» Яна ван Хёйсума, «Подсолнухи» Клода Моне, «Букет» Антонио Джанильятти и др.

Если вы ищете декор для современного дизайна, то выберите постер в минималистичном исполнении. Такие произведения выполнены в черно-белой или приглушенной цветовой гамме. На них цветочные композиции изображены в современных техниках, например, абстракция, кубизм и др.

Интересные факты

Изображения с цветами могут рассказать о человеке. Те, кто предпочитает полотна с красивыми белыми цветами, полны доброты, сердечности, мягкости. Порой им не хватает эмоций и впечатлений. Те, кто выбирает букет или срезанные цветы в вазе, могут нуждаться в заботе и поддержке окружающих.

Маленькие бутоны символизируют сдержанность чувств, крупные – любовь к вниманию. Срезанные стебли указывают на мечтательный характер.

Натюрморт предпочитают консерваторы, которые ценят стабильность, порядок и серьезный подход.