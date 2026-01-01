8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Объемные ромашки в поле

Aртикул 53473D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 28x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Объемные ромашки в поле"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Объемные ромашки в поле" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Объемные ромашки в поле" станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Ромашки

Фактурные ромашкиОбъемная композиция с ромашками и СолнцемБелый домик и полевые цветы с ромашкамиБожья коровка на ромашкеКоза с ромашкамиРомашки в белой вазеРомашки №202Желтая ромашка на черном фонеДве ромашки
Смотреть все

Тематика: Полевые цветы

Прекрасный пейзаж цветущей долины Менденхолл с видом за заснеженные горы и высокий хвойный лес (Аляска)Маковое поле в Тоскане №3Одуванчики №6Поле красных маковЛаванда №324Цветы на опушке лесаПоле маков на фоне горБелый домик и полевые цветы с ромашкамиСад в Арле
Смотреть все

Тематика: Объемные 3D

Объемное золотое дерево3д лошади из-за стеныСкрудж Макдак ныряет в монетыОбъемная композиция с ромашками и Солнцем3д картина с руками3д скульптура из стеныБарельеф 3д женскийОбъёмные гортензии в вазахОбъемный лев
Смотреть все

Тематика: Белые цветы

Цветущие ветки миндаляФактурные ромашкиПион с золотой текстуройБукет белых цветов в прозрачной вазе на сером фонеПионы (Peonies) №13Магнолии на бежевом фонеПионы (Peonies) №8Макро одуванчикМагнолии и птица
Смотреть все

Тематика: Объемные цветы

Объемная композиция с ромашками и СолнцемПолевые цветы №7Ирисы в стиле мастихин №3Подсолнухи и морские волныДва переплетенных дерева с цветами вместо листьевБелые ирисы и волнаСирень в вазе3D цветыБукет гортензий в стиле мастихин
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньМосковский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворик
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньМосковский дворикИтальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикПомощь другуКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Желтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)Иисус Христос в пустыне
Смотреть все

Национальность: Русская

Золотая осеньДевятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуМосква (Moscow) №10В голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привале
Смотреть все