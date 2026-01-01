8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Объемная композиция с ромашками и Солнцем

Aртикул 55409D
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Объемная композиция с ромашками и Солнцем"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Объемная композиция с ромашками и Солнцем" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Объемная композиция с ромашками и Солнцем" станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Ромашки

Фактурные ромашкиОбъемные ромашки в полеБелый домик и полевые цветы с ромашкамиБожья коровка на ромашкеКоза с ромашкамиРомашки в белой вазеРомашки №202Желтая ромашка на черном фонеДве ромашки
Смотреть все

Тематика: Солнце

Золото гор №20Волшебные лучи солнечного света в таинственном зелёном лесуИспанское СолнцеКруглые формы. Солнце и ЛунаЗвезда по имени СолнцеПодсолнухи и морские волныСамолёт над стеклянными небоскрёбами в лучах яркого солнцаЗолотые лучи утреннего солнца в мистическом дремучем лесу с огромными валунамиНеоновое Солнце и горы
Смотреть все

Тематика: Объемные 3D

Объемное золотое деревоОбъемные ромашки в поле3д лошади из-за стеныСкрудж Макдак ныряет в монеты3д картина с руками3д скульптура из стеныБарельеф 3д женскийОбъёмные гортензии в вазахОбъемный лев
Смотреть все

Тематика: Объемные цветы

Объемные ромашки в полеПолевые цветы №7Ирисы в стиле мастихин №3Подсолнухи и морские волныДва переплетенных дерева с цветами вместо листьевБелые ирисы и волнаСирень в вазе3D цветыБукет гортензий в стиле мастихин
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Абстракция бирюзово-золотаяПадший ангелГолубые танцовщицыАбстракция в лесуЛетний садАбстрактный лес - вид 2Черные кувшинкиПервая дуэль
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все