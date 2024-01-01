Мотивирующие | мотивационные постеры

Второе название постера – мотивационный или рекламный плакат. Но если раньше они использовались только на улицах в качестве социального призыва или рекламы, то сегодня ими украшают интерьеры домов и офисов. И такое решение во многом оправдано тем, что у людей появилась возможность недорого украсить собственный дом, квартиру или офис, и в то же время мотивировать себя.

Виды мотивирующих постеров

Условно, мотивирующие постеры можно поделить на несколько категорий.

Социальные плакаты – постеры, мотивирующие на социально одобряемое поведение. Например, это отказ от курения или распития спиртных напитков. Нередко такие плакаты вешают в офисах, кафе, некоммерческих организациях.

Мотивирующие коммерческие плакаты – постеры, которые призывают к соблюдению корпоративной этики, повышению эффективности на работе, поднимают командный дух. В основном, ими украшают офисы, но нередко используют и в производственных помещениях.

Плакаты личностной мотивации – такие постеры призывают к работе над собой: физкультура, похудение, путешествия, образование. Словом, любые усилия человека по саморазвитию. В основном, такие плакаты встречаются в домах и квартирах, особенно в личных комнатах – спальнях и кабинетах.

Шутливые плакаты – постеры, выполненные по всем канонам дизайна плакатов социальной рекламы, но при этом «воспевающие» абстрактные понятия или шутки.

Детские плакаты – постеры с персонажами мультфильмов, сделанные по канонам социальной рекламы. Такие плакаты выбирают и дети, и подростки, нередко дарят их друзьям на дни рождения и другие праздники.

Выбрать какой-то определенный плакат иногда сложно. Ведь даже в небольшом каталоге студии DASART можно найти десятки готовых дизайнов, выполненных в разной стилистике. Поэтому при выборе определенного дизайна стоит уделить внимание обстановке, в которой будет висеть мотивирующий постер.

На что обратить внимание при выборе постера?

Любая идея может быть выражена совершенно по-разному. На этом легко «сыграть», если учесть всего лишь несколько простых правил: