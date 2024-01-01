Мотивирующие | мотивационные постеры
Второе название постера – мотивационный или рекламный плакат. Но если раньше они использовались только на улицах в качестве социального призыва или рекламы, то сегодня ими украшают интерьеры домов и офисов. И такое решение во многом оправдано тем, что у людей появилась возможность недорого украсить собственный дом, квартиру или офис, и в то же время мотивировать себя.
Виды мотивирующих постеров
Условно, мотивирующие постеры можно поделить на несколько категорий.
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Социальные плакаты – постеры, мотивирующие на социально одобряемое поведение. Например, это отказ от курения или распития спиртных напитков. Нередко такие плакаты вешают в офисах, кафе, некоммерческих организациях.
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Мотивирующие коммерческие плакаты – постеры, которые призывают к соблюдению корпоративной этики, повышению эффективности на работе, поднимают командный дух. В основном, ими украшают офисы, но нередко используют и в производственных помещениях.
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Плакаты личностной мотивации – такие постеры призывают к работе над собой: физкультура, похудение, путешествия, образование. Словом, любые усилия человека по саморазвитию. В основном, такие плакаты встречаются в домах и квартирах, особенно в личных комнатах – спальнях и кабинетах.
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Шутливые плакаты – постеры, выполненные по всем канонам дизайна плакатов социальной рекламы, но при этом «воспевающие» абстрактные понятия или шутки.
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Детские плакаты – постеры с персонажами мультфильмов, сделанные по канонам социальной рекламы. Такие плакаты выбирают и дети, и подростки, нередко дарят их друзьям на дни рождения и другие праздники.
Выбрать какой-то определенный плакат иногда сложно. Ведь даже в небольшом каталоге студии DASART можно найти десятки готовых дизайнов, выполненных в разной стилистике. Поэтому при выборе определенного дизайна стоит уделить внимание обстановке, в которой будет висеть мотивирующий постер.
На что обратить внимание при выборе постера?
Любая идея может быть выражена совершенно по-разному. На этом легко «сыграть», если учесть всего лишь несколько простых правил:
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цвет постера – цветовая гамма должна гармонировать с окружающей обстановкой, например – на серой стене плакат серого цвета будет незаметен, а преобладающая коричневая цветовая гамма будет выглядеть вульгарно;
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освещенность помещения – если в комнате мало света, не стоит выбирать темный постер;
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стилистика интерьера – интерьерный стиль диктует свои правила к содержанию изображения, например – в скандинавском интерьере должны быть природные мотивы и минимализм;
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габаритные размеры – надпись во всю стену только выглядит интересно на картинке, а в жизни становится абсолютно нечитаемой.
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обрамление плаката – постер можно поместить в рамку, багет или натянуть на подрамник.
На чем печатать мотивирующий постер?
В DasArt легко заказать плакаты как на холсте, так и на фотобумаге. В первом случае будут доступны такие дополнительные услуги, как роспись маслом, покрытие арт-гелем или эпоксидной смолой, даммарным лаком. Такие постеры обрамляются в багеты или оставляются на подрамнике.
Фотобумага тоже имеет преимущества. Например, постер можно убрать в рамку для фото, которая дополнит плакат и поможет лучше вписать его в интерьер. Например, плакат в стиле поп-арт «На пути к успеху» не будет вписываться в интерьеры хай-тек. Но если его обрамить в алюминиевую рамку, он станет гармонично смотреться.
Помимо готовых изображений из каталога, можно заказать индивидуальный постер. Достаточно загрузить файл и оформить заказ. Стоимость от этого не изменится.
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