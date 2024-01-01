Постеры Контрасты

Точно так же, как среди наших серых будней может встретиться по-настоящему яркий день, так и на черно-белых красных постерах выделяется один сочный акцент. Это очень модный современный подход, который может поставить акцент на, казалось бы, незначительной, но задающей общее настроение детали. И вот уже совсем по-другому смотрится городской пейзаж или одинокое дерево, влюбленные на мосту, цветок.

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