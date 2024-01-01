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Постеры минимализм

Минимализм появился в 60-х годах в Нью-Йорке. В отличие от абстракционизма и поп-арта, он изображал реальные вещи, но в аскетичном ключе: в центре только объект, а все остальное не имеет смысла. Минимализм не использует приемы из других стилей и субъективизм - из-за своей самбытности он и стал так популярен.

Что отличает постеры в стиле минимализма в интерьере?

Минимализм прост и объективен, что отличает его родственных стилей, как сканди и поп-арт. Главная идея художника - показать предмет таким, какой он есть, без лишних деталей. Поэтому на минималистичных постерах обычно нет фона или он представлен простым градиентом.

Художники не ограничены в цветах, но часто минималисты предпочитают пастель или естественные неяркие тона. Это и делает стиль универсальным: постеры подойдут к классическому и современному интерьеру.

Характерная черта - почти полное отсутствие деталей. Минимализм сосредоточен на форме и образе, при этом изображение легко узнать.

Популярен и аскетичный минимализм: черно-белые рисунки или фотографии без деталей. В этом стиле рисуют даже портреты. Размеры постера редко превышает 26х40. Большие плакаты противоречат самой идее минимализма: ничего лишнего.

Современные минималисты отошли от живописи и все чаще используют фотографию. Для нового стиля характерны:

  • мягкий контраст между объектом и фоном;

  • строгая геометрия;

  • промышленная и жилая архитектура как основной сюжет.

Постеры стали менее аскетичными, поэтому хорошо уживаются в интерьере хай-тек, сканди и даже ар-деко. При этом теней на фотографии также почти нет: изображение практически плоское, нет ощущения глубины и пространства.

Это связано с тем, что минималист передает картину без своего переосмысления: предмет изображается без украшений - его так увидят все. Одновременно с этим, постер содержит эмоции и социальный подтекст, выраженный простыми формами и геометрией.

Какие рисунки можно выбрать в стиле минимализм?

При бедности деталей, минимализм очень богат на сюжеты. Благодаря корням от поп-арта, конструктивизма и абстракционизма, в стиле часто используют:

  1. Абстракция. Для минималистичной абстракции характерна строгость: детали расположены не хаотично, а последовательно. Часто встречаются математические сюжеты: графы, геометрические фигуры, фракталы. Мазки и чистый абстракционизм для стиля не характерны, т.к. не создают объективность и не несут смысла.

  2. Архитектура. Современные минималисты уважают строгую геометрию, поэтому фотографии зданий - частый сюжет. Чаще всего это - прямоугольные здания, вроде небоскреба “Красное яблоко” в Роттердаме или “Миллениум Тауэр” в Сан-Франциско. Популярна и промышленная архитектура, как заводы, фабрики, танкерные контейнеры, крытые лестницы, если они соблюдают геометрию.

  3. Реальные объекты. Фотографы-минималисты любят изображать бытовые предметы на монохромном фоне, как стаканы, лампы, вазы, цветочные горшки или продукты.

  4. Пейзажи. Художники не стремятся передать детали, вместо этого используют образы. Для минималистичного пейзажа характерна размытость и нечеткость картины, но при этом они узнаваемы. Это самый простой и универсальный сюжет, который уместен даже в лофте или провансе.

  5. Портреты. Как и пейзаж, изображение лица передается узнаваемыми образами. У портрета нет деталей, а весь рисунок создается “без отрыва кисточки” - всего одной линией.

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В отличие от других стилей, минимализм не создает акцент в интерьере, а соединяется с ним. Будет уместен даже на стене с мебелью: перегрузки по цветам не будет.

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