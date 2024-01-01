Картины Борелли Гвидо

Гвидо Борелли (р. 1952) родился в Италии в семье художника. Он настолько талантлив, что уже в 17 лет организовал первую персональную выставку!

Картины Гвидо Борелли популярны во всем мире и легко узнаваемы по своей пасторальной и лирической направленности. В них сочетаются сразу несколько стилей и даже современные виды частично изображаются в соответствии со старыми традициями. Глядя на полотна этого художник, так и ощущаешь дыхание тихих улочек, увитых цветами, слышишь шум моря.

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