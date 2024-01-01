Постеры Специи

Без хороших приправ не приготовишь по-настоящему вкусной еды. Сегодня они общедоступны и цена большинства из них приемлема, хотя еще несколько столетий назад за них расплачивались золотом! В настоящий момент самая дорогая приправа это шафран, получаемый из цветов, относящихся к ирисовым. 1 его грамм стоит примерно 10 долларов!

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