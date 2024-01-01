Картины Специи | Репродукции картин художников Специи

Совсем не так давно пряности, соли стоили очень дорого и были большой редкостью. Их привозили из далеких странствий купцы и некоторые виды приправ настолько ценились, что за те же суммы можно было приобрести корову или нескольких овец. В наше время самая дорогая приправа шафран, которая производится из рылец одноименного цветка, цена ее может достигать и 2 тысяч долларов США.

Хороший, грамотно подобранный букет приправ необходим и для первых, и для вторых блюд, десертов и напитков! Специи усиливают и раскрывают вкус, подчеркивают, одно и то же блюдо с разными специями будет ощущаться совсем по-другому.

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