Постеры Ягоды

Это не просто какие-то там очередные изображения клубнички и малинки, это самое настоящее лето, которого мы так ждем целый год! Это капельки дождика, согретые солнечными лучами, и превращенные во вкуснейший, драгоценный источник витаминов.

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