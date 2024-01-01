Картины Караваджо

Микеланджело Меризи да Караваджо (1571-1610) — итальянский художник, реформатор европейской живописи 17 века, один из мастеров барокко и основатель реализма в живописи. Он один из первых применил такой называемую манеру «кьяроскуро», где резко противопоставляется свет и тень. Караваджо оказал огромное влияние на творчество итальянских и всех западноевропейских мастеров, в том числе Рубенса, Веласкеса, Рембрандта и др. Уже в ранних произведениях мастер показал индивидуальный подход к художественной выразительности. Он брал простые мотив и подчеркивал красоту моделей, а не сосредоточивался на аллегорическом толковании сюжетов. Новую трактовку у него получили религиозные темы, а также во многом благодаря ему установился бытовой жанр. Монументальные полотна Караваджо имели исключительную драматическую силу, особенно с темой одиночества, к которой он обратился к концу жизни.

Манера изображения мастера основана на контрастах света и тени, простоте изображения, но в то же время объеме и напряжении. Цвета тяготеют к единству тона, но от полотен все равно нельзя отвести взгляд. Среди известных произведений Караваджо «Больной Вакх», «Музыканты», «Мученичество апостола Матфея», «Давид с головой Голиафа», «Принесение в жертву Исаака», «Взятие Христа под стражу», «Голова Медузы», «Святой Себастьян», «Юдифь и Олоферн», «Поцелуй Иуды», «Мальчик с корзиной фруктов», «Кающаяся Мария Магдалина» и другие. Полотна хранятся в лучших музеях мира, в том числе российском Эрмитаже. Вы можете приобрести репродукции картин итальянского художника Микеланджело Караваджо маслом в интернет-магазине Дас Арт.



