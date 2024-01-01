Картины Кассиуса Кулиджа

Кассиус Марселлас Кулидж (1844–1934 гг.) — американский художник-карикатурист, родиной которого является Нью-Йорк. Этот человек стал популярным во многом благодаря своим картинам, на которых изображал собак в будничных «человеческих» ситуациях. В серию «Собаки играют в карты» вошло 16 картин. Он решил начать писать картины в юмористическом жанре. Кассиус был коммерческим художником. Точнее, ему пришлось им стать. Когда в США на пороге XX столетия был экономический подъём и было начато строительство Панамского канала, у тогдашнего бизнесмена Кулиджа ничего не получалось.

Официального художественного образования он не получил, но при этом, когда Кулиджу исполнилось двадцать лет, популярные в то время печатные издания уже публиковали его творения. В 1881 году художник придумал оперу о том, как москиты напали на Нью-Джерси. Ещё он выдумал плакаты с купающимися красавицами и «безголовыми» атлетами.