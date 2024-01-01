Картины и репродукции Перова: искусство скорби и мучений

«Подлинный певец скорби». Именно так называли Василия Перова его последователи. Картины этого художника были пропитаны социальными проблемами того времени: голод, тяжёлый крестьянский труд, холодные зимы и скорбь об погибших родственниках. Вероятно это самый одарённый русский живописец, которому удавалось с такой уникальной подачей изображать людей в беде и горе, ведь жизнь, это не только радостные моменты. Но не только скорбь да печаль были темами картин Перова. Это серия портретных работ, исторические сюжеты и пейзажи.

Перов — картины, пропитаны социальными проблемами

Склонность к написанию картин на социальные темы у Перова сформировалась на фоне тяжёлой судьбы. Мальчик был незаконнорожденным ребёнком (внебрачный сын губернского прокурора) и даже после того, как его родители обвенчались, он остался без прав на титул. По документам его фамилия была Васильев (фамилия крёстного), а Перов — это его псевдоним, который ему дал сельский дьячок за успехи в правописании. Юный Василий, закончив арзамасское уездное училище, поступил в художественную школу Александра Ступина и с самых ранних лет проявлял талант к рисованию.

Перов раньше всех в группе научился рисовать масляными красками и в конце 1840-х смог написать несколько жанровых полотен. Продолжив учение в Московском училище живописи, Василий Перов знакомится с Шишкиным, а его преподавателями были известные на то время Николай Рамазанов, Апполон Мокрицкий. Годы обучения для молодого художника были очень трудными — отсутствие постоянного жилья, финансовые проблемы. Несмотря на это, Василий Перов оканчивает училище и получает золотую медаль за картину «Проповедь в селе». Проникшись социальными проблемами, Перов создаёт серию картин, где просвещает все «мучения» простого народа.

Помимо социальных тематик, Василий Перов писал портреты («Портрет Ивана Тургенева», «Портрет Достоевского») и исторические сюжеты («На железной дороге», «Охотники на привале», «Сельский крестный ход на Пасхе»).



