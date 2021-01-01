Оформите свое изображение
Постер или картина на основе Вашего изображенияМы с радостью изготовим для Вас постер или картину маслом на основе Вашего собственного изображения.
Плакат в рулоне, постер на холсте или на фотобумаге под стеклом и в багетной раме, картина маслом, написанная профессиональным художником — решать Вам. Любой размер и любая багетная рама по нашему каталогу или каталогу наших поставщиков.
Быстрый срок изготовления
Для продукции с услугой "печать" — 1-2 рабочих дня
Для продукции "маслом на холсте в исполнении художника" — 3-4 рабочих дня
Вы можете прислать свое изображение на наш контактный e-mail da1203240@mail.ru , указав желаемый тип продукции и размер.
Также мы осуществляем поиск необходимых изображений по фотобанкам.