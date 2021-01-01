Покрытие эпоксидной смолой
Покрытие любого напечатанного на холсте или нарисованного на холсте изображения эпоксидной смолой
Одно из самых популярных направлений в современном искусстве теперь доступно и для Вас. Притягательный эффект жидкого стекла теперь доступен для любой картины, выполненной на холсте. Фото-изображение или репродукция картины заиграют более сочными красками с эффектом жидкого стекла.
Процесс изготовления
1.Сначала мы печатаем изображение на холсте
2.Затем натягиваем холст на подрамник, на котором предварительно закреплено ДСП
3.Художник поочередно заливает два компонента жидкого стекла и обрабатывает поверхность газовой горелкой (что позволяет избежать ненужных пузырьков воздуха)
4.После этого картина 1-2 дня просыхает и на выходе получается картина с эффектом жидкого стекла.