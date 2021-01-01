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Покрытие эпоксидной смолой

Покрытие любого напечатанного на холсте или нарисованного на холсте изображения эпоксидной смолой
Одно из самых популярных направлений в современном искусстве теперь доступно и для Вас. Притягательный эффект жидкого стекла теперь доступен для любой картины, выполненной на холсте. Фото-изображение или репродукция картины заиграют более сочными красками с эффектом жидкого стекла.
Процесс изготовления
1.
Сначала мы печатаем изображение на холсте
2.
Затем натягиваем холст на подрамник, на котором предварительно закреплено ДСП
3.
Художник поочередно заливает два компонента жидкого стекла и обрабатывает поверхность газовой горелкой (что позволяет избежать ненужных пузырьков воздуха)
4.
После этого картина 1-2 дня просыхает и на выходе получается картина с эффектом жидкого стекла.
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