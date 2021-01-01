Покрытие эпоксидной смолой

Покрытие любого напечатанного на холсте или нарисованного на холсте изображения эпоксидной смолой

Одно из самых популярных направлений в современном искусстве теперь доступно и для Вас. Притягательный эффект жидкого стекла теперь доступен для любой картины, выполненной на холсте. Фото-изображение или репродукция картины заиграют более сочными красками с эффектом жидкого стекла.