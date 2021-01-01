Текстурный арт гель
Прекрасное дополнение к любому изображению, изготовленному на холсте.
Профессиональный художник добавляет объема путем нанесения прозрачного, текстурного арт геля. Картины преображается и выглядит объемной. Любое изображение, перенесенное на холст - от фотографии до репродукции картины известного художника станет выглядеть на шаг ближе к настоящей картине маслом.
Данная услуга доступна для любого продукта на холсте.
Процесс изготовленияХудожник повторяет движение кисточки при написании маслом, тем самым создавая живописный эффект. При нанесении гель имеет белый или бледновато-голубоватый оттенок, но уже через несколько часов после высыхания становится полностью прозрачным, усиливая контрастность цвета участка, на который был нанесен.