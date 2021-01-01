Текстурный арт гель

Прекрасное дополнение к любому изображению, изготовленному на холсте.

Процесс изготовления

Художник повторяет движение кисточки при написании маслом, тем самым создавая живописный эффект. При нанесении гель имеет белый или бледновато-голубоватый оттенок, но уже через несколько часов после высыхания становится полностью прозрачным, усиливая контрастность цвета участка, на который был нанесен.