Картины и репродукции Серова: портреты и иллюстрации для избранных

Как вы думаете, каким мастерством должен обладать живописец, чтобы ему доверили написание своих портретов члены царской семьи? Валентин Серов был как раз таким художником и из под его кисти картины в жанре «портрет» получались особенными, наполнены жизненной энергией, чувствами. Как он нём писали «взмахивал карандашом решительно и смело» определяло тот факт, что любые полотна Серов создавал с лёгкостью и высшим мастерством. Художник с достойным художественным образованием, ученик знаменитых живописцев и просто человек с большой душой.

Валентин Серов: достойный ученик Репина

Валентин Серов уроженец Петербурга. Вырос в образованной семье, где отец и мать были музыкантами, поэтому уже с малых лет был приобщён к обществу творческих людей. Из-за ранней смерти отца довелось переехать в Мюнхен, где мать с головой погрузилась в музыку и совсем мало уделяла времени сыну. Возможно такие обстоятельства положительно сыграли на том, что никто не стал препятствовать тяге Валентина к рисованию, и мальчика отдали на обучение к немецкому граверу. С самых малых лет успехи Серова отмечали великие скульпторы тех времён. По совету Марка Антокольского маленький Валентин попадает на занятие к русскому художнику Репину. Начали обучение в Париже, после переехали в Москву, жилы вместе и вместе писали с натурщиков, ходили на этюды. Такая близость с Репиным позволила поступить в Петербургскую Академию художеств, где Серов начал изучать «чистяковскую систему» и вырабатывал собственный стиль.

Валентин Серов как живописец обладает всеми необходимыми навыками. Он умел грамотно выбирать колорит и светотень, безупречно владел рисунком и мог без особых усилий передать чувствительность момента, выделить целостность и композицию. Художник самозабвенно впивался в свою работу, любил её до костей, постоянно искал свежесть образов и именно поэтому картины Серова так прекрасны. Валентин Серов создал порядка 200 картин. Это не так много, но лучшие его работы занимают особое место в коллекциях по всему миру.