Картины Рыбалка | Репродукции картин художников Рыбалка

Процесс добычи рыбы еще называют тихой охотой. Все правильно, ведь порой приходится сидеть несколько часов в ожидании клева и гипнотизировать поплавок. Делать это можно в любое время года и те, кто выходит порыбачить зимой в холода, настоящие фанаты! А сколько существует видов лова хищной и мирной рыбы, а сколько всего нужно иметь! Удочки, спиннинги, блесны, лески, крючки, багорик, не говоря уже о палатке, специальной одежде и противомоскитных средствах! Фух!

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