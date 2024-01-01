Картины Йога | Репродукции картин художников Йога

Под йогой понимается целый набор разнообразных практик, затрагивающих духовную, физическую и психическую сторону человека. Это порождение индуизма и буддизма, пришедшее к нам с Востока, имеет несколько направлений и описывается в разных трактатах по-разному. Но главное предназначение его — направить человека на путь самосовершенствования в плане эмоциональном.

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